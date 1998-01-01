Оригинальные способы использования скрепки — три креативных лайфхака

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Как оказалось, небольшая канцелярская принадлежность может быть полезна не только в офисе, но и во многих сферах жизни вне работы.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Скрепка — один из самых распространенных предметов мелкой канцелярии. В современном офисе без нее никуда, ведь именно ею мы соединяем важные документы. Но, может быть, для скрепки найдется еще несколько интересных способов применения? Делимся с вами тремя лайфхаками, которые помогут упростить жизнь при помощи обычной скрепки.

Лайфхак первый: бытовой

www.globallookpress.com

Использовать скрепку можно как соединительное кольцо для ключей. Для этого нужно немного отогнуть один край — так, чтобы расстояние между витками было чуть больше толщины ключа — и нанизать всю связку. После этой манипуляции отогнутый край нужно вернуть на место, иначе ключи будут постоянно теряться. По желанию можно добавить какое-нибудь украшение — например, привязать яркий шнурок, чтобы ключи всегда было легко найти и достать.

Лайфхак второй: канцелярский

www.globallookpress.com

Также пригодится обычная скрепка и тем, кто часто пользуется скотчем. Найти начало тончайшей прозрачной полоски, крепко приклеившейся к предыдущему слою, крайне нелегко. Именно в этой ситуации и придет на помощь мелкая канцелярия. Когда в следующий раз воспользуетесь скотчем — прикрепите к концу липкой ленты скрепку. Обратите внимание на то, что над ней нужно оставить небольшой запас пространства — чуть больше, чем ширина скрепки. Свободным краем оберните ее так, чтобы скотч как бы запечатал скрепку внутри — и у вас появится прекрасный маркер, который всегда укажет на месторасположение свободного края.

Лайфхак третий: стильный

www.globallookpress.com

Третий лайфхак лучше всего подойдет джентльменам, но может пригодиться и леди, в гардеробе которых есть место деловому галстуку. Нередко бывает так, что при ветре или быстрой ходьбе этот аксессуар съезжает на бок. Спасти от таких ситуаций может специальная булавка для галстука — или обычная скрепка, которая всегда есть на столе офисного работника. Закрепите ее на рубашке и подколите к ней галстук — а о необходимости все время поправлять свой внешний вид забудьте навсегда!

Нетривиальные способы применения можно найти у каждого окружающего вас предмета. Начать поиски советуем с резинки для волос — для нее уже есть три известных лайфхака.

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