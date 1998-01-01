Россиянин Дмитрий Логинов стал чемпионом мира среди сноубордистов

Российский сноубордист Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном слаломе на чемпионате мира в США, 6 февраля. Это золото стало первым в истории России для этого вида спорта.

При этом Дмитрий установил рекорд, став самым молодым победителем мирового чемпионата по сноуборду — в прошедшую субботу, 2 февраля, спортсмену исполнилось 19 лет.

В сети появилась запись победного спуска Дмитрия — в паре он идет по красной трассе (в параллельном слаломе сноубордисты совершают заезды попарно — прим. ред.). Вместе с ним трассу проходит итальянец Роланд Фишналлер, но соперник серьезно отстает от россиянина.

FIS Snowboarding

В соревнованиях участвовал еще один спортсмен от России — Дмитрий Сарсембаев. Он занял четвертое место, уступив бронзу Штефану Баумайстеру из Германии.

Ранее Пятый канал рассказывал еще об одной спортивной победе россиян — золотую медаль получила фигуристка Софья Самодурова.