Видео: Путин предложил продлить на год амнистию капиталов

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Данная мера будет распространяться на тех предпринимателей, которые перерегистрируют свой бизнес в специальных административных районах — в Калининграде и Владивостоке.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов для тех предпринимателей, которые планируют перерегистрировать свой бизнес в создаваемых специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. Об этом глава государства заявил в среду, 6 февраля, на пленарном заседании форума «Деловой России».

Президент напомнил, что именно изъяны национальной юрисдикции, недостаточность гарантий защиты частной собственности, вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом.

Путин отметил, что для таких ситуаций была предусмотрена амнистия капиталов, которая действует до 1 марта 2019 года, «при этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства».

— Еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах с особыми правовыми условиями для компаний, которые возвращаются в российскую юрисдикцию, — сказал президент.

Путин отметил, что такие специальные административные районы созданы на острове Октябрьский в Калининграде и на острове Русский во Владивостоке.

Президент РФ подчеркнул, что необходимо шаг за шагом устранять барьеры для развития бизнеса, обеспечивать предпринимательские свободы, улучшать качество делового климата.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о расширении списка преступлений, уголовное преследование по которым будет прекращено после компенсации нанесенного ущерба.

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