В псковской редакции «Эха Москвы» прошли обыски

Следователи пришли с обысками в квартиру журналиста «Эха Москвы» в Пскове Светланы Прокопьевой и в местную редакцию радиостанции. Об этом сообщил главный редактор псковского филиала столичного СМИ Максим Костиков.

Он пояснил, что оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о публичном оправдании террористического акта сотрудником радиостанции, которая в декабре 2018 года в своей авторской программе освещала подрыв студента в архангельском управлении ФСБ. Кроме того, Прокопьева написала статью о теракте в местном сетевом издании «Псковская лента новостей». Была ли задержана журналистка, Костиков не сообщил.

Обыскам предшествовало предупреждение Роскомнадзора в адрес псковской редакции «Эха Москвы» и онлайн–ресурса.

Статья 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» предусматривает от двух до семи лет лишения свободы.

Ранее Пятый канал публиковал репортаж о подрыве 17-летнего студента в здании архангельского управления ФСБ.