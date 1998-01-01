Ленивец, фламинго и фалафель. Эмодзи, которые будут популярны в 2019 году—видео

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В сети анонсировали новые смайлики.

Фото, видео: YouTube @Emojipedia

Консорциум Unicode представил новые эмодзи, которые вот-вот поступят в распоряжение пользователей и наверняка станут популярными, надеются их создатели.

На ролике, опубликованном на YouTube, среди смайликов можно заметить ленивца, фламинго, фалафель, кубик льда, индуистский храм и даже механические протезы, язык жестов, слуховые аппараты и инвалидные коляски. Всего в представленном наборе 230 значков.

Как отмечает телеканал «360», согласно отзывам в соцсетях, самыми востребованными станут фламинго, ленивец, собака-поводырь, зевок, щипок и фалафель.

Предположительно, обновленные эмодзи будут доступны пользователям через несколько месяцев.

Ранее Пятый канал сообщал, что WhatsApp готовит собственную коллекцию стикеров.

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