Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили по решению суда

, 14:29 Видео 298

Если прокуратура не обжалует приговор, то Квачков выйдет на свободу уже 19 февраля.

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

Зубово-Полянский суд Мордовии вынес решение об освобождении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Оксану Михалкину.

— Поскольку первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истек, — цитирует агентство юриста.

Если прокуратура не обжалует решение суда в течение десяти дней, то Квачков сможет покинуть колонию 19 февраля.

В 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса, одного из наиболее известных представителей власти периода 1990–2000 годов.

В 2008 году Квачков был оправдан, однако уже на следующий день вновь арестован. На этот раз по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. Впоследствии экс-полковник был приговорен к 13 годам заключения, позднее приговор смягчили до восьми лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд признал законным арест сенатора Рауфа Арашукова.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:56
Макрон прогнулся: Франция выступит против «Северного потока—2»
15:44
Сборная Швеции по плаванию находится в самолете, который вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе
15:44
Кандидат на пост главы РФС Дюков покинет «Зенит» в случае избрания — видео
15:31
Посольство РФ считает вбросом новые сообщения в СМИ по делу Скрипалей
15:21
Глава СК по КЧР Казбек Булатов подал в отставку, его проверят по делу Арашуковых
15:01
Украинская Рада готова подкорректировать Конституцию, чтобы вступить в НАТО и ЕС
14:52
Путин наградил молодых ученых за вклад в области науки и инноваций
14:48
Глава Минздрава назвала алкоголь главной причиной мужской смертности в России
14:29
Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили по решению суда
14:10
Волкер рассказал, при каком условии Россия будет наблюдать за выборами на Украине
13:57
Самолет вернулся в Стокгольм из-за сообщения о бомбе
13:46
Пентагон всерьез рассматривает возможность применения маломощных ядерных зарядов
13:31
Крупный гипермаркет горит в Сургуте — кадры с места
13:22
Уральские геологи увеличили европейскую часть России почти на километр — фото
13:08
Суд признал законным арест сенатора Арашукова
12:55
Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?
12:44
МВД и ФСБ представят новые методы борьбы с «телефонным терроризмом»
12:28
В Петербурге задержан проректор университета по делу о гибели студента
12:20
Взорвавшееся колесо Audi выбило окно на шестом этаже в Петербурге
12:07
МИД РФ предостерег Запад от военного вмешательства в Венесуэле

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Стань своим на Пятом!

В сентябре 2018 года на Пятом канале стартовал уникальный квест по мотивам любимого миллионами зрителей детективного телесериала «Свои».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Федеральный канал научит нас быть богатыми, счастливыми и здоровыми

Пятый канал запускает новый проект «Загадки подсознания».

5-tv.ru

Реклама