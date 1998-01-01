Экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова освободили по решению суда

Зубово-Полянский суд Мордовии вынес решение об освобождении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания за экстремизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Оксану Михалкину.

— Поскольку первая часть статьи 282 («Экстремизм») перестала быть уголовным преступлением, суд освободил его от отбывания наказания. Срок за попытку организовать мятеж уже истек, — цитирует агентство юриста.

Если прокуратура не обжалует решение суда в течение десяти дней, то Квачков сможет покинуть колонию 19 февраля.

В 2005 году Квачкову было предъявлено обвинение в покушении на Анатолия Чубайса, одного из наиболее известных представителей власти периода 1990–2000 годов.

В 2008 году Квачков был оправдан, однако уже на следующий день вновь арестован. На этот раз по обвинению в подготовке вооруженного мятежа. Впоследствии экс-полковник был приговорен к 13 годам заключения, позднее приговор смягчили до восьми лет.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд признал законным арест сенатора Рауфа Арашукова.