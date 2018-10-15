Геологи Уральского горного университета в Ямало-ненецком автономном округе исправили границу между Европой и Азией во время экспедиции на Приполярный Урал, пишет URA.RU.
Ученые установили, что граница между материками размечена неточно. Речь идет о территориях в районе Щучьего озера. Там уже установили каменный знак — на 800 метров восточнее прежнего рубежа, который проходил по сопке.
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Соответствующий доклад был сделан на Москве на заседании «Русского географического общества». Сейчас геологи добиваются установки новой границы между Европой и Азией. Для этого ученые собираются поставить каменные знаки, на которые выгравируют оленьи нарты. Местные власти уже выразили готовность помочь в этом ученым.
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