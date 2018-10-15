Геологи Уральского горного университета в Ямало-ненецком автономном округе исправили границу между Европой и Азией во время экспедиции на Приполярный Урал, пишет URA.RU.

Ученые установили, что граница между материками размечена неточно. Речь идет о территориях в районе Щучьего озера. Там уже установили каменный знак — на 800 метров восточнее прежнего рубежа, который проходил по сопке.

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— В частности, мы обнаружили водораздел, место, где из озерца речки стекают в разные стороны. Это место тектонического разлома, глубина более ста метров. Далее в горах видны выходы породы на поверхность в одном направлении, где происходит стык платформ , — директор «Уральского центра камня» УГГУ Фарит Нурмухаметов.

Соответствующий доклад был сделан на Москве на заседании «Русского географического общества». Сейчас геологи добиваются установки новой границы между Европой и Азией. Для этого ученые собираются поставить каменные знаки, на которые выгравируют оленьи нарты. Местные власти уже выразили готовность помочь в этом ученым.

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