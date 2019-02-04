Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?

Актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, разместил в Instagram снимок американской визы с подписью на английском языке «Билет в одну сторону». Кроме того, в этот же пост он добавил знаменитое стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».
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После этого у интернет-пользователей возник закономерный вопрос, актер, так часто говоривший, что мечтает уехать из России, все таки эмигрировал?
В беседе с корреспондентом Пятого канала, Панин довольно туманно прокомментировал свой пост в социальной сети.
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Однако примечательно, что 7 февраля он уже разместил в соцсети несколько фото из Нью-Йорка.
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Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы.