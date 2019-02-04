Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?

Актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, разместил в Instagram снимок американской визы с подписью на английском языке «Билет в одну сторону». Кроме того, в этот же пост он добавил знаменитое стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial) 4 Фев 2019 в 11:51 PST

После этого у интернет-пользователей возник закономерный вопрос, актер, так часто говоривший, что мечтает уехать из России, все таки эмигрировал?

В беседе с корреспондентом Пятого канала, Панин довольно туманно прокомментировал свой пост в социальной сети.

— Хоть в США, хоть в Уругвай, хоть в Зимбабве, только вон из этой страны , — заявил актер.

Однако примечательно, что 7 февраля он уже разместил в соцсети несколько фото из Нью-Йорка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial) 7 Фев 2019 в 12:09 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial) 7 Фев 2019 в 12:11 PST

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы.