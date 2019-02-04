Фото: «Прощай, немытая Россия»: Алексей Панин эмигрировал?

, 12:55 Эксклюзивное интервью 23

Скандальный актер получил американскую визу.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Алексей Куденко

Тема:
Алексей Панин 28

Актер Алексей Панин, известный своими скандальными выходками, разместил в Instagram снимок американской визы с подписью на английском языке «Билет в одну сторону». Кроме того, в этот же пост он добавил знаменитое стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».

 
 
 
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Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial)

После этого у интернет-пользователей возник закономерный вопрос, актер, так часто говоривший, что мечтает уехать из России, все таки эмигрировал?

В беседе с корреспондентом Пятого канала, Панин довольно туманно прокомментировал свой пост в социальной сети.

— Хоть в США, хоть в Уругвай, хоть в Зимбабве, только вон из этой страны, — заявил актер.

Однако примечательно, что 7 февраля он уже разместил в соцсети несколько фото из Нью-Йорка.

 
 
 
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Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial)

 
 
 
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Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin.oficcial)

Ранее Пятый канал сообщал, что Алексей Панин попал в ДТП в центре Москвы.

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