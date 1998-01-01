Строители петербургского метро не выйдут из шахты, пока им не заплатят

Строители петербургского метро вновь бастуют из-за невыплаты зарплаты. В ночь на пятницу, 8 февраля около двух десятков работников на станции метро «Театральная» объявили, что не выйдут из шахты, пока им не выплатят все причитающиеся деньги, сообщает ТАСС.

По словам одного из бригадиров, более 600 сотрудников «Управления-15 Метрострой» так и не получили зарплату за декабрь 2018 года. Строители станции метро «Театральная» ранее уже объявляли забастовку, однако прекратили ее после переговоров с администрацией предприятия, которая пообещала погасить долги за осенние месяцы.

Однако в «Метрострое» эту информацию пока не подтвердили.

Ранее Пятый канал рассказывал, что «Метрострой» находится на грани банкротства и власти Санкт-Петербурга решили расторгнуть контракт с компанией.