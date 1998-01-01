СК проводит проверку инцидента с возгоранием в самарской колонии

Следственный комитет по Самарской области проводит доследственную проверку инцидента с возгоранием в исправительной колонии номер пять.

Напомним, в самарской ИК-5 между осужденными за ужином произошла небольшая перепалка, в ходе конфликта заключенные подожгли несколько матрасов, возгорание было своевременно ликвидировано. В результате потасовки были незначительно ранены 15 человек, инцидент удалось быстро разрешить. Госпитализация никому не потребовалась.

Для выяснения деталей случившегося в колонию направилась следственная группа СКР по Самарской области, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий начальника пресс-бюро ФСИН России Кристины Белоусовой.