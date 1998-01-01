Двенадцать человек госпитализированы после инцидента в самарской колонии

Двенадцати заключенным понадобилась госпитализация после инцидента в колонии N5 в Самаре, 8 февраля. Об этом Интерфакс рассказала уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

По ее данным, осужденных доставили в больницу на машинах скорой помощи.

Семеро из них надышались дымом после того, как заключенные подожгли несколько матрасов. Их доставили в больницу на улицу Физкультурная. Еще пятеро обследуются, чтобы исключить черепно-мозговую травму, которую они могли получить в результате потасовки между заключенными во время ужина.

Следственный комитет по Самарской области проводит проверку по факту возгорания в колонии.

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