Двенадцать человек госпитализированы после инцидента в самарской колонии

, 0:23 87

Уполномоченный по правам человека в Самарской области сообщила о том, что заключенных доставили в больницу.

Фото: © РИА Новости / Илья Руднев

Двенадцати заключенным понадобилась госпитализация после инцидента в колонии N5 в Самаре, 8 февраля. Об этом Интерфакс рассказала уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова.

По ее данным, осужденных доставили в больницу на машинах скорой помощи.

Семеро из них надышались дымом после того, как заключенные подожгли несколько матрасов. Их доставили в больницу на улицу Физкультурная. Еще пятеро обследуются, чтобы исключить черепно-мозговую травму, которую они могли получить в результате потасовки между заключенными во время ужина.

Следственный комитет по Самарской области проводит проверку по факту возгорания в колонии.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий начальника пресс-бюро ФСИН России Кристины Белоусовой.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

1:26
Фото: Рабочий пострадал при прорыве трубы на заводе в петербургском Колпино
1:24
Неизвестные бросили дымовые шашки в толпу на митинге Юлии Тимошенко — видео
1:05
США ответили на предложение России уничтожить дроны, нарушающие ДРСМД
0:42
Lada Новичок: «АвтоВАЗ» готовит к выпуску спецверсию Lada Granta для автошкол
0:27
Очевидцы сообщают о взрыве на заводе в петербургском Колпино
0:23
Двенадцать человек госпитализированы после инцидента в самарской колонии
0:05
Болтон призвал Россию признать Гуайдо главой Венесуэлы
23:52
Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством»
23:40
СК проводит проверку инцидента с возгоранием в самарской колонии
23:34
«Закончился период Юрский», — Шнуров посвятил стих умершему актеру
23:12
Видео: Один человек погиб, 94 — пострадали при столкновении поездов в Испании
22:59
Экстремальные морозы в Сибири едва не погубили путешественников
22:59
«Подрались во время ужина»: В УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии
22:30
УФСИН: 15 осужденных ранены в результате конфликта между заключенными
22:23
После укуса комара немке ампутировали ноги и руку
22:07
В исправительной колонии в Самаре произошел пожар
21:53
Названы самые редкие имена детей в Петербурге
21:42
Эксперты раскрыли «выгоду» военных конфликтов для США
21:25
Петербург занял третье место по загрязненности почвы в России
21:15
Врач поставил под сомнение выводы Росконтроля об опасности стиральных порошков

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

8 февраля

СК проводит проверку инцидента с возгоранием в самарской колонии

8 февраля

«Подрались во время ужина»: В УФСИН прокомментировали инцидент в самарской колонии

8 февраля

УФСИН: 15 осужденных ранены в результате конфликта между заключенными

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера «Неспроста. Астрология» на Пятом

В воскресенье, 10 февраля, звезды сойдутся на Пятом канале в новом познавательном проекте о приметах и предсказаниях.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как заставить подсознание работать на себя

10 февраля в 13:05 Пятый канал собирается погрузить своих зрителей в мир неведомый и странный. Но вам там понравится, ведь там учат становиться счастливыми.

5-tv.ru

Реклама