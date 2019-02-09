Польша собирается пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

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МИД страны считает, что российский лидер должен присутствовать на официальных мероприятиях.

Фото: www.globallookpress.com

МИД Польши выступило с предложением пригласить президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RMF 24.

Во время одного из эфиров с замглавой польского ведомства Бартошем Чихоцким ведущий спросил о его позиции по поводу приглашения российского лидера на годовщину Второй мировой войны, на что он ответил утвердительно.

— Такой будет рекомендация МИД, когда канцелярия президента об этом спросит, — подчеркнул дипломат.

Однако при этом он отметил, что окончательное решение примет президент Анджей Дуда.

Церемония, посвященная началу Второй мировой войны, ежегодно проходит на полуострове Вестерплатте возле Гданьска. Именно там войска Третьего рейха напали на Польшу 1 сентября 1939 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший глава Польши Лех Валенса не понимает, почему страна не занимается восстановлением отношений с Россией. 

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