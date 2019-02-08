Актриса Юлия Снигирь показала фото, на котором она толстая

Актриса Юлия Снигирь поделилась с поклонниками фотографией из прошлого, на которой, по ее мнению, она выглядит толстой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir) 8 Фев 2019 в 12:23 PST

— Когда Юля была толстой и всем нравилась, — подписала снимок 35-летняя артистка.

Подписчики Снигирь, в свою очередь, тут же начали делать комплименты актрисе из «прошлого» и разубеждать ее по поводу «мнимой полноты».

— Юлия, вы всегда были прекрасны! — написал пользователь.

— На фото вы были в прекрасной здоровой форме. Жизнерадостной и привлекательной. Но это ваше тело, поэтому ваше дело, что с ним делать, — прокомментировал поклонник.

— Не надо себя сравнивать тогда и сейчас. Мир меняется, мы меняемся, наш внутренний мир тоже. Прекрасна и тогда, и сейчас, но по-разному, — добавил другой подписчик.

Сама же Юлия Снигирь в дискуссию с фанатами вступать не стала.

Ранее Пятый канал сообщал подробности расставания актрисы с возлюбленным и одновременно коллегой Евгением Цыгановым.