В США умер герой мема о плачущих мужчинах боксер Рокки Локридж

В США умер бывший двукратный чемпион мира во втором полулегком весе Рокки Локридж. Об этом сообщает портал TMZ, ссылаясь на заявление семьи, опубликованное в социальной сети.

Боксер, ставший известным в 80-е годы прошлого века, скончался 7 февраля из-за осложнений после инсульта. Локриджу было 60 лет.

It is with great pain but a whole ❤️ that I tell you family and friends that my father Ricky Lockridge aka Rocky Lockridge 🥊 has passed away. All he wanted was to be in the comfort of his home with friends/ family. God has called him to walk through the gates of heaven 🕊 🕊 pic.twitter.com/O6OgIXubmS