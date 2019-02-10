Загадка раскрыта? Подводный город инопланетян найден в Бермудском треугольнике

Загадку Бермудского треугольника уфологи и ученые пытаются раскрыть уже на протяжении нескольких десятилетий. До сих пор никто так и не сумел приоткрыть завесу тайны этой аномальной точки на Земле.

Между тем как сообщает Утро.ру, один из специалистов утверждает, что он обнаружил на морском дне в районе Бермудского треугольника древний город с пирамидами. По словам уфолога, находка вполне может являться прибежищем инопланетян, которые прилетели на Землю 13 тысяч лет назад. Даже была озвучена весьма невероятная версия — представители внеземных цивилизаций поделили планету с людьми. Якобы по договору пришельцам досталась именно водная часть.

Ученые, наоборот, весьма скептически настроены по отношению к подобной информации. Несмотря на это, пока еще ни один специалист не смог ответить на вопрос — какая тайна скрыта в Бермудском треугольнике, и почему там пропадают люди и техника.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Бермудском треугольнике нашли гигантский корабль инопланетян. Профессиональные охотники за сокровищами предположили, что НЛО затонул вблизи Багамских островов сотни, если не тысячи лет назад.