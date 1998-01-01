Трамп может сесть в тюрьму за расистские высказывания

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Такое предположение высказала кандидат на должность президента США в 2020 году Элизабет Уоррен.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Дональд Трамп может сесть в тюрьму. Такое мнение высказала новый кандидат на пост президента США, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Выступая перед сторонниками, она заявила, что Трамп в своем Twitter ежедневно публикует расистские посты — именно они, по словам Уоррен, и могут привести нынешнего главу Белого Дома прямиком за решетку.

— Когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть на свободе, — заявила сенатор.

Так или иначе, но для Дональда Трампа, который рассчитывает на второй президентский срок, предвыборная гонка может оказаться едва ли не сложнее, чем предыдущая. Уже сейчас возникла опасность нового шатдауна. Об этом заявили в аппарате Белого Дома. Работа федерального правительства Штатов может снова остановиться, если Конгресс не согласует затребованную Трампом сумму на возведение стены на границе с Мексикой. Речь идет почти о шести миллиардах долларов. В Вашингтоне считают, что выделение денег тормозят оппоненты президента из демократической партии.

Ранее Пятый канал рассказывал о недавней пламенной речи Дональда Трампа перед Конгрессом

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