Цифровое телевидение работает уже от Магадана до Чечни

, 7:23 Репортаж 29

Изменение формата вещания продолжает успешно проводиться по всей стране.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Новая цифровая «эра» наступила сразу в семи регионах России. От Магаданской области до Чечни. Там полностью перешли от аналогового сигнала — к новым технологиям.

Реформу телевидения поддержали молодежными флешмобами: по стране прокатилась волна ярких масштабных шоу. Жители уже успели оценить отличное качество «картинки» и большое разнообразие каналов.

— Я вообще то ужасы люблю, вампиров там, нервы успокаивают.

Любимые ужасы и фэнтези Хеди Юсупова отныне будет смотреть в лучшем качестве. Женщина приобрела телевизионную приставку для приема цифрового телесигнала.

— Раньше такого не было, сейчас отличное качество, можно смотреть любые каналы, — поясняет женщина.

Если бы не эта приставка, Хеди Юсупова могла остаться без телевидения. Сегодня аналоговый сигнал федеральных каналов отключают сразу в семи регионах — в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Во всех столицах молодежь провела флешмобы знаменующие переход от аналога к цифре.

Бабочка с логотипами основных каналов — эмблема цифрового эфирного телевидения. Страна шла к этому моменту почти 10 лет. В 2009 году в Чечне начали строить инфраструктуру для перехода от аналога к цифре.

— Мы начинали абсолютно с нуля, было построено 54 объекта, в том числе и в самых отдаленных горных районах, зачастую это было сопряжено с тем, что необходимо было сначала построить дороги, — поясняет директор Радиотелевизионного передающего центра Чеченского Республики Сергей Еременко.

Почти 99 процентов населения страны теперь смогут смотреть 20 телевизионных каналов и слушать три радиостанции в цифровом качестве. Всего в регионах России установлено более 10 тысяч передатчиков. Где-то использовались уже существующие вышки, а где-то строились новые. И там, где телеантенна не ловила никакого сигнала, сегодня можно получать четкую, картинку без искажений и шумов.

Раньше приходилось крепить антенну на крыше, после сильного ветра подниматься и регулировать, что бы избавится от помех.
Сейчас же достаточно вот такой маленькой комнатной антенны. Да и крутить вертеть ее не надо, если цифровой сигнал пойман, то качество телевизионной картинки гарантировано будет хорошее».

В телевизорах выпущенных с 2013 года внутри установлен приемник цифрового сигнала. Если же дома более старая модель — то придется покупать вот такую приставку. Стоят они от 700 рублей.

— Есть наверное люди, которые считают что все это сложно, но нет, заверяю легко и просто. асбслютно любой человек может купить принести домой и сам все себе настроит, — поясняет директор Радиотелевизионного передающего центра Чеченского Республики.

Есть в Чечне и отдаленные аулы до которых цифровой сигнал не доходит. Некоторые живущие там горцы теперь смотрят 20 каналов по тарелке. Закон о Связи обязывает спутниковых операторов, бесплатно подключать тех, кому не доступен цифровой сигнал.

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