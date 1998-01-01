Миссия завершена: в NASA признали гибель марсохода Opportunity

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Ровер перестал выходить на связь после пылевой бури в прошлом году. На планеты от проработал 15 лет и сделал множество важных открытий.

Фото, видео: AP

После длительных попыток восстановить связь с марсоходом Opportunity, который трудился на красной планете с 2004 года, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) все же признали его гибель. Об этом сообщает Associated Press.

— В прошлом году на Марсе разразилась очень сильная песчаная буря, и мы сразу же узнали об этом. Но шторм разросся настолько быстро, что мы ничего не могли поделать. Это был ровер на солнечной батарее, которые отключились, и мы потеряли связь с ним еще 10 июня. И с тех пор мы ничего не слышали от ровера, — заявил менеджер проекта Mars Exploration Rover Джон Каллас.

В ходе пресс-конференции директор NASA Джим Брайденстайн напомнил, что миссия ровера Opportunity на красной планете была запланирована всего на три месяца. Тот факт, что он проработал на Марсе 15 лет является фантастическим достижением.

За время работы марсоход сделал множество важных открытий. Главным достижением в NASA считают, что он помог добыть доказательства того, что на древнем Марсе могла быть жизнь.

Ранее Пятый канал рассказывал, что планетоход Curiosity заснял панораму Марса.

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