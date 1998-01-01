В России планируют покрыть дороги «суперасфальтом»

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Технологию, учитывающую климатические особенности и интенсивность движения, зафиксируют в национальном ГОСТе.

Фото: www.globallookpress.com

В Росавтодоре заявили, что в ближайшее время в России начнут масштабно применять «суперасфальт». Об этом сообщают «Известия».

Новая технология, которая будет использоваться для укладки дорог, учитывает климатические особенности и интенсивность движения на дорогах каждого региона. Требования к ней зафиксируют в соответствующем национальном ГОСТе. Разработка стандарта ведется по заказу Федерального дорожного агентства.

По данным ведомства, «суперасфальт» увеличит срок службы российских дорог почти в три раза. А капитальным дорогам после введения такой технологии потребуется только через 24 года. В ближайшие два Росавтодор планирует уложить новый асфальт на одной тысяче километрах трасс в России.

Эксперты, правда, полагают, что «суперасфальт» подойдет только для федеральных трасс, так как очень дорогой. В МАДИ, к примеру, предостерегают — активно применяющуюся в США технологию не стоит слепо копировать, так как для того, чтобы убедиться в целесообразности дорогого материала на российских дорогах потребуются годы.

В свою очередь в Росавтодоре заявили, что данная методология (объемное проектирование асфальтобетонных смесей) уже несколько лет применяется и на ее основе проложено около 550 километров федеральных трасс.

— Для производства асфальтобетона Superpave используются только узкие фракции щебня, что обеспечивает высокую стабильность зернового состава и минимальные отклонения от лабораторного «рецепта», — пояснил «Известиям» главный технолог крымского строительного управления компании-подрядчика «ВАД» Андрей Волков.

К слову, базовые принципы этой технологии были заложены еще советскими специалистами в 1971 году. Однако в России до сегодняшнего времени применялся советский ГОСТ, а разработанный метод получил широкое распространение на Западе.

Ранее Пятый канал рассказывал, что федеральную трассу «Таврида» в Крыму, на которой будет также применен «суперасфальт», планируют запустить в 2022 году.

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