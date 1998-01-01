Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза постигает азы мира моды и провела детскую ревизию нарядов своих близких. В видеоролике, который ее звездный папа разместил в Instagram, девочка рассматривает одежду и обувь своей сводной сестры Кристины Орбакайте, а также Примадонны-мамы.

— Мне нравятся вот эти блестяшки, сапоги, шубка с подкладочкой, — заявила пятилетняя девочка.

Еще будущей моднице понравились «курточка и сумочка».

— Лиза устроила «Модный приговор», — констатировал Галкин.

Ранее Пятый канал сообщал, как Гарри Галкин трогательно прощается с папой, когда тот уезжает на съемки.