Дочь Пугачевой и Галкина «проинспектировала» гардероб своих близких — видео

, 7:26 Видео 294

Взор пятилетней модницы пал на «сапоги, шубку и сумочку».

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru, Instagram @elizaveta_galkinaa

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза постигает азы мира моды и провела детскую ревизию нарядов своих близких. В видеоролике, который ее звездный папа разместил в Instagram, девочка рассматривает одежду и обувь своей сводной сестры Кристины Орбакайте, а также Примадонны-мамы.

— Мне нравятся вот эти блестяшки, сапоги, шубка с подкладочкой, — заявила пятилетняя девочка.

Еще будущей моднице понравились «курточка и сумочка».

— Лиза устроила «Модный приговор», — констатировал Галкин.

Ранее Пятый канал сообщал, как Гарри Галкин трогательно прощается с папой, когда тот уезжает на съемки.

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