Суд постановил снять арест с имущества Алексея Улюкаева

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По словам защиты, сам осужденный от участия в рассмотрении заявления отказался.

Фото: www.globallookpress.com

Замоскворецкий суд Москвы постановил снять арест с имущества осужденного Алексея Улюкаева. Об этом сообщил корреспондент Пятого канала из зала суда. Соответствующее ходатайство защиты Улюкаева было рассмотрено 14 февраля. По словам адвокатов бывшего главы Минэкономразвития, сам осужденный в процессе снятия ареста участвовать отказался.

Напомним, Алексей Улюкаев был приговорен судом к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей по делу о взятке. Отмечается, что суд приступил к рассмотрению ходатайства о снятии ареста на имущество Улюкаева в связи с оплатой осужденным назначенного штрафа.

Ранее Пятый канал публиковал слова Улюкаева о жизни в тверской колонии.

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