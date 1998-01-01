Суд постановил снять арест с имущества Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы постановил снять арест с имущества осужденного Алексея Улюкаева. Об этом сообщил корреспондент Пятого канала из зала суда. Соответствующее ходатайство защиты Улюкаева было рассмотрено 14 февраля. По словам адвокатов бывшего главы Минэкономразвития, сам осужденный в процессе снятия ареста участвовать отказался.

Напомним, Алексей Улюкаев был приговорен судом к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей по делу о взятке. Отмечается, что суд приступил к рассмотрению ходатайства о снятии ареста на имущество Улюкаева в связи с оплатой осужденным назначенного штрафа.

Ранее Пятый канал публиковал слова Улюкаева о жизни в тверской колонии.