Видео: Участники Универсиады готовятся к старту игр в Красноярске

, 19:59 Эфирная новость 19

Организаторы соревнований выдали спортсменам специальную форму с символикой игр.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев, Пятый канал

Участникам зимней Универсиады, которая 2 марта открывается в Красноярске, начали выдавать форму с символикой игр 2019 года. В одежде традиционно используют цвета российского триколора — белый, синий и красный. Эти же элементы отличают и обувь.

Атлетам выдали несколько комплектов. Легкие — для тренировок. И теплые — с учетом сибирских морозов. Спортивную экипировку 14 февраля получают фигуристы, хоккеисты и лыжники.

Этап Эстафеты огня стартует уже 15 февраля в селе Шушенское. До этого ни в России, ни в СССР студенческие игры не проводились. Участники соревнований разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Всего организаторы игр ждут около трех тысяч участников.

Ранее Пятый канал сообщал, что Всемирные студенческие игры начнутся в Красноярске 2 марта.

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