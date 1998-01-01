Ирина Салтыкова познакомила поклонников со своим внуком

Ирина Салтыкова решила представить общественности своего внука. В своем Instagram известная российская певица опубликовала снимок, на котором запечатлена со своим любимым псом. Огромная белоснежная французская пиренейская овчарка развалилась на полу посреди шикарного белого с серым интерьера кухни, а его «бабушка», перегнувшись через стул, гладит любимчика по спине.

instagram @ irinasaltykova_officia

Поклонники Ирины Салтыковой шутку оценили и поддержали.

— Хороший внук! Блондин.

— Внучок Белый бочек.

— Похож внук! Тоже красавец и блондин!

— Это белый медведь?

— Всем такую бабушку.

— Прекрасный пес! Вы с такой любовью к нему относитесь, будто это ваш сын, а не внук! — пишут комментаторы.

В действительности внуков у 52-летней певицы пока нет — 31-летняя дочь Салтыковой Алиса сейчас живет в Лондоне и делает первые шаги в шоу-бизнесе, а также пишет стихи и прозу.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Салтыкова отремонтировала свою легендарную квартиру, в которой снимался фильм Алексея Балабанова «Брат-2».