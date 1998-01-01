На своей странице в Instagram российский рэпер Мирон Федоров опубликовал отрывок из популярного зарубежного сериала от Netflix, где звучит его трек. Песня «Детектор лжи», написанная в 2012 году, используется в многосерийном фильме «Берлинская резидентура».

Трек сопровождает сцену, где русскоязычные бандиты сбивают пешехода, находясь за рулем в нетрезвом виде.

— Мудак, ****, — заявляет один из героев, избивая мужчину.

Подписчики исполнителя встретили новость с удивлением: большинство поклонников поддержало артиста.

— Окси уронил Запад.

— Красавчик, поднимаешься, не смей опускаться.

Многие были возмущены, что в сериале от Netflix используют шаблон о русских бандитах.

— Как всегда в кино за бугром показать, что «Русские *********»! — сокрушается @34maus.

— Эти придурки никогда не избавятся от клише, — дополняет его @antoshin_alexey.

А некоторые и вовсе посчитали, что рэпер решил их обмануть.

— Окси, я тоже монтажер :) — пишет @shukurullo_odiljonov.

— Где ваши доказательства? — возмутился @tonytono.

Нашлись и те, кто предложил Оксимирону самому сняться в сериале. Поклонники уверены, что Мирон Федоров без проблем сможет покорить западный кинематограф.

«Берлинская резидентура» — американская детективная драма, рассказывающая о работе агента ЦРУ в Берлине. Сериал снимает телекомпания Epix, однако на территории Германии дистрибуцией занимается Netflix. Сейчас выходит третий сезон, который, впрочем, пока фанатов только расстраивает — средняя оценка на Metacritic 4,8 балла.

Ранее Пятый канал публиковал последнюю переписку Оксимирона с Децлом.