Разработано мобильное приложение, помогающее восстановить речь после инсульта

Мобильное приложение «Афазиям. Нет» для восстановления речи после инсульта разработали в Петербурге. Реализацией проекта занимается логопедическая служба городской больницы № 40, сообщает «Петербургский дневник».

Бесплатная версия приложения пока доступна только для пользователей iOS.

Как сообщила старший логопед учреждения Ксения Максимова, при помощи обычного планшета пациенты после выписки смогут продолжать получать помощь. Задания, размещенные в приложении, направлены на восстановление навыков чтения и письма, улучшение понимания речи и слухового восприятия.

Проведенные исследования показали эффективность приложения, как дополнительного метода речевой реабилитации.

Ранее Пятый канал сообщал, что приложение Avito пропало из AppStore. Сбоев в работе уже установленных приложений компании пока не зарегистрировано.