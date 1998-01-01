Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

15 февраля — особая дата в современной истории нашей страны. В этот день 30 лет назад последняя колонна советских войск через мост Дружбы покинула Афганистан. За девять лет войны Советский Союз потерял 15 тысяч солдат.

К 30-летней годовщине Минобороны рассекретило уникальные документы. В них история воинских частей и героев, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане. Среди них — генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии возглавлявший Республику Ингушетия, и начальник Генштаба Вооруженных сил России Виктор Дубынин.

Есть записи о взаимодействии советских военнослужащих с мирными жителями. Например, отмечен случай передачи трактора «Беларусь», подарки от советских пионеров афганским детям.

Публикация архивных документов призвана разъяснить цели и задачи, выполнявшиеся контингентом советских войск в Афганистане, а также предотвратить попытки фальсификации истории.

Во всех регионах страны 15 февраля пройдут торжественные мероприятия. Воины-интернационалисты по традиции соберутся в узком кругу, чтобы вспомнить своих погибших товарищей. С теми, кто смог вернуться живыми, встретился корреспондент Григорий Гривенный.

Ранее Пятый канал сообщал, что петербургским ветеранам Афганистана вручили ключи от новых квартир.