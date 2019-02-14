В Раде рассказали о катастрофических последствиях победы Порошенко на выборах

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Внефракционный депутат Евгений Мураев предположил, что Украина не переживет еще один пятилетний срок действующего главы государства.

Фото: Twitter @poroshenko

Победа Петра Порошенко на мартовских выборах вызывает серьезные опасения в Верховной раде. Так, нардеп Евгений Мураев заявил, что «страну растащат как лоскутное одеяло».

Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло. Он делает все, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере, — приводит его слова «Газета.ру».

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия накануне зарегистрировала 44 кандидата, однако тройка лидеров была известна с прошлого года.

Это действующий глава государства Петра Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский. Последний заручился поддержкой 27% украинцев, что делает его фаворитом президентской гонки.

Ранее Пятый канал сообщал, что Тимошенко пообещала украинцам вернуть Крым.

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