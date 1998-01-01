Александр Друзь отстранен от участия в «Что? Где? Когда?»

Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?», говорится в заявлении Первого канала.

Причина отстранения — скандал с подкупом, который раскрылся 12 февраля: Илья Бер, главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» рассказал, что в ноябре 2018 года Друзь якобы предлагал ему часть от выигрыша, если он предоставит ответы на вопросы.

Как утверждал сам редактор, он раскрыл знатоку часть ответов, чтобы уличить в мошенничестве. Последние пять вопросов поменяли незадолго до эфира и Друзь в компании с Виктором Сидневым выиграл только 200 тысяч рублей. В доказательство Бер предоставил аудиозапись, на которой он якобы договаривается с Друзем.

После того как история была обнародована, изучением записи занялись в руководстве «Что? Где? Когда?». Александр Друзь — рекордсмен элитарного клуба, он сыграл 92 игры, начиная с 1981 года, и выиграл 56.

Ранее Пятый канал публиковал расшифровку записи разговора Бера и Друзя.