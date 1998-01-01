Правительство готовит ужесточение штрафов для нарушителей ПДД

Минтранс России предложил ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час, сообщает «Коммерсантъ». В МВД уточнили — санкции должны коснуться только тех, кто нарушает скоростной режим в населенных пунктах. Сейчас КоАП не предусматривает штрафов за превышение скорости менее, чем на 20 километров в час.

МВД в свою очередь предложило отменить 50-процентную скидку на штраф за езду с поддельными или нечитаемыми номерами — она полагается тем, кто оплачивает нарушение в первые 20 дней после вынесения постановления.

Власти Москвы дополнили предложение от Минтранса усилением ответственности за «нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения» .

Ранее Пятый канал сообщал об инициативе Виталия Милонова, которая включает отмену штрафа за неправильную парковку в зимнее время.