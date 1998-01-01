Стас Барецкий рассказал, как с автоматом в руках «похитил» девушку в Петербурге

, 19:02 Эксклюзивное интервью 65

Шоумен разозлился на «мажорку», которая его подрезала, и решил прокатить девушку на своем внедорожнике.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Натрускин, Пятый канал

Шоумен Стас Барецкий решил проучить девушку, которая подрезала его на своем Audi — вместе со своим товарищем он вытащил «мажорку» из автомобиля, посадил к себе и «немного покатал», высадив за углом. Дело происходило в Петербурге, 15 февраля у метро «Василеостровская».

— Она подрезала и еще начала что-то в форточку показывать, пальцы какие-то. Мы решили ее проучить, покатали ее с собой, как в 90-е, рассказал Барецкий.

На фото, которое появилось в социальных сетях, видно, как Стас стоит с автоматом Калашникова в руках — по поводу оружия Барецкий заявил, что оно настоящее, хоть и не заряженное.

— У меня все настоящее, у меня нет муляжей. Я человек из 90-х, — рассказал шоумен.

Относительно вероятных проблем с полицией, Барецкий заявил, что ничего не опасается, и правоохранители ему уже звонили. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу пояснили, что сообщение о «похищении» уже проверено, информация о противоправных действиях не подтвердилась, пишет 78.ru.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Стас Барецкий попал в ДТП в Кировском районе Петербурга.

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