Кузьмин прокомментировал слухи о его уходе со сцены в 65 лет

Владимир Кузьмин опроверг слухи о том, что собирается оставить сцену в 65 лет. Юбилей рок-музыканта грядет уже в следующим году, а потому известие это обеспокоило поклонников. Поговаривают, что уйти на покой артиста уговаривает новая спутница Светлана Карпухина, с которой он начал встречаться после развода с женой Екатериной.

— Это неправда. У меня столько песен, задумок! Все продолжается: записываю альбом, гастролирую. Каждый день сочиняю по новой песне. Работаю со звукорежиссером, а потом с музыкантами мы все записываем вживую, без всяких компьютеров. Когда у меня спрашивают, какая у меня мечта, отвечаю однозначно. Смешно говорить, что я хочу, чтобы все продолжалось еще сорок лет. Я на сцене уже 35 лет. И собираюсь еще сорок, — заявил Кузьмин интернет-изданию «Собеседник.ru».

Он признался, что проблемы со здоровьем у него есть — из-за слишком тяжелых гитар музыканта мучают боли в позвоночнике. Однако это не то, что может заставить Владимира Кузьмина отказаться выступлений. Он дает 20 концертов в месяц и сбавлять обороты не собирается.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой возлюбленной Владимира Кузьмина, которая моложе него на 37 лет.