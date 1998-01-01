Расширение состава российского экипажа МКС перенесено на 2020 год

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Увеличение количества отечественных космонавтов на орбите связано с запуском лабораторного модуля «Наука».

Фото: www.globallookpress.com

Число российских космонавтов на Международной космической станции увеличится до трех человек в 2020 году, после запуска много лабораторного модуля «Наука». Об этом сообщает телеканал «360».

Ранее вывод на орбиту модуля планировался на сентябрь 2019 года, но был перенесен на несколько месяцев. По этой причине увеличение состава россиян на МКС до трех человек также отложено. С 2017 года на орбите одновременно находятся двое космонавтов из России.

Модуль «Наука» начали строить в 1995 году в качестве наземного дублера модуля «Заря», однако в 2004 году было решено создать из него полноценный летный модуль. Его запуск несколько раз переносили из-за многочисленных доработок и тестов.

Ранее Пятый канал рассказывал об отказе НАСА доставлять на орбиту российский телескоп.

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