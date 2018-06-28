Уроженка России претендует на пост мэра турецкой Аланьи

Гражданка России и Турции Анастасия Петрова-Четинкая подала заявку на участие в выборах мэра города Аланья в турецкой провинции Анталья, пишет RT.

Женщина вышла замуж за турка и уже восемь лет живет в стране. Петрова-Четинкая подала документы и зарегистрировалась в качестве независимого кандидата. После оформления заявки кандидат пообещала превратить Аланью в бренд, сделать город богаче и эффективнее.

— Я считаю, что мы можем превратить Аланью в бренд. Мы можем сделать Аланью богаче и эффективнее. Мы верим в потенциал Аланьи и будем продолжать работать до конца, — заявила женщина.



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