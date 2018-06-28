Уроженка России претендует на пост мэра турецкой Аланьи

Гражданка России и Турции Анастасия Петрова-Четинкая подала заявку на участие в выборах мэра города Аланья в турецкой провинции Анталья, пишет RT.
Женщина вышла замуж за турка и уже восемь лет живет в стране. Петрова-Четинкая подала документы и зарегистрировалась в качестве независимого кандидата. После оформления заявки кандидат пообещала превратить Аланью в бренд, сделать город богаче и эффективнее.
Ранее Пятый канал рассказывал о российской туристке, который запретили публиковать фотографии в купальнике из турецкого отеля.