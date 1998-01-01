Меркель призвала страны ЕС выступать единым фронтом в вопросе санкций против РФ

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Канцлер ФРГ считает, что пришло время для введения очередных ограничений против Москвы, например, из-за инцидента в Керченском проливе.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что страны Евросоюза в вопросе введения антироссийских санкций, например, из-за инцидента в Керченском проливе, должны выступать организованно.

— Я прошу возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласованно, — приводит ее высказывание «Экономика сегодня».

В то же время канцлер ФРГ высказала свое видение геополитики — по ее мнению, Брюссель не заинтересован в разрыве отношений с Москвой.

— Осознанное политическое исключение России является неправильным, считаю это стратегически неправильным для нас. Геостратегически Европа не имеет интереса в том, чтобы прервать все отношения с Россией, — сказала она.

Россия неоднократно поясняла западным партнерам, что в действительности произошло 25 ноября в Керченском проливе. В частности, президент РФ Владимир Путин «на пальцах» объяснил обстоятельства инцидента Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как сообщал Пятый канал, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и отказались выполнять требования пограничников остановиться. Российские военные применили силовые методы. В результате, все члены экипажей украинских кораблей были арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Мюнхенская конференция по безопасности была основана в 1963 году как заседание представителей министерств обороны стран-членов НАТО. Со временем эта площадка преобразовалась в международный дискуссионный форум, на который собираются политики, дипломаты, военные, бизнесмены, научные и общественные деятели из более чем 40 стран.

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