Видео: В Новосибирске вспыхнул продуктовый склад

Пожарные ликвидировали крупный пожар на продуктовом складе в Новосибирске.По данным МЧС, возгорание произошло в металлическом ангаре в Дзержинском районе города на площади 960 квадратных метров.
В помещении хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Тушение осложняло обрушение крыши здания. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки и ликвидировать открытое горение.
Инцидент обошелся без пострадавших и жертв. Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции.
Ранее Пятый канал рассказывал о серьезном возгорании в строительном гипермаркете в Ингушетии.