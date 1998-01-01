Пожарные ликвидировали крупный пожар на продуктовом складе в Новосибирске.По данным МЧС, возгорание произошло в металлическом ангаре в Дзержинском районе города на площади 960 квадратных метров.

В помещении хранились продукты питания, в том числе подсолнечное масло. Тушение осложняло обрушение крыши здания. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние постройки и ликвидировать открытое горение.

Видео: В Новосибирске вспыхнул продуктовый склад 1/5 МЧС России 2/5 МЧС России 3/5 МЧС России 4/5 МЧС России 5/5 МЧС России

Инцидент обошелся без пострадавших и жертв. Сейчас спасатели разбирают сгоревшие конструкции.

Ранее Пятый канал рассказывал о серьезном возгорании в строительном гипермаркете в Ингушетии.