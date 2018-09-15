Видео: что происходит с подарками на «Поле чудес» после съемок программы

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Как оказалось, все привезенные угощения съедают сами участники и зрители в студии. Правда, о приличиях в такие моменты они порой забывают.

Фото, видео: YouTube / Намедни, © РИА Новости /Алексей Филиппов

Пользователей социальных сетей повергли в шок видеокадры того, что происходит на съемочной площадке популярного телешоу «Поле чудес». На ролике запечатлены действия зрителей программы после объявления об окончании записи передачи, сообщает издание URA.RU.

В кадре виден легендарный барабан, уставленный различными продуктами — вероятно, это подарки для ведущего от участников программы. Гости, находившиеся в течение съемок в зрительном зале, толпой наваливаются на предложенные блюда, стараясь урвать как можно больше с общего стола. Кто-то предусмотрительно принес с собой пакеты, в которые складывает еду, а кто-то просто прячет ее себе за пазуху или уносит, прижав рукой к телу. Примечательно, что активное участие в процессе принимают как пожилые люди, так и молодое поколение. С азартом тянутся к блюдцам и мискам дети.

Ранее Пятый канал публиковал воспоминания Леонида Якубовича о самом курьезном случае на съемках «Поля чудес».

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