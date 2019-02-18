Авиакомпания «Победа» ограничила размер ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля ограничила размер ручной клади в самолете до 36×30×4 сантиметров, весом не более десяти килограммов. Об этом сообщает «Известия».
При этом отмечается, что с сегодняшнего дня пассажиры могут выбрать между провозом одного места ручной клади вышеназванных габаритов и несколькими местами багажа размером 36×30×27 сантиметров любого веса.
По Федеральным авиационным правилам разрешено бесплатно взять на борт некоторые предметы сверх нормы ручной клади. Это д
Ранее Пятый канал сообщал, что народного артиста Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» из-за слишком большого размера ручной клади.