Авиакомпания «Победа» ограничила размер ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля ограничила размер ручной клади в самолете до 36×30×4 сантиметров, весом не более десяти килограммов. Об этом сообщает «Известия».

При этом отмечается, что с сегодняшнего дня пассажиры могут выбрать между провозом одного места ручной клади вышеназванных габаритов и несколькими местами багажа размером 36×30×27 сантиметров любого веса.

По Федеральным авиационным правилам разрешено бесплатно взять на борт некоторые предметы сверх нормы ручной клади. Это д амская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36×30×23 сантиметров, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства, питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10×10×5 сантиметров.

Ранее Пятый канал сообщал, что народного артиста Василия Ланового не пустили на рейс «Победы» из-за слишком большого размера ручной клади.