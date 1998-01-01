«Геополитическое противостояние» — Симоньян о блокировке проекта RT на Facebook

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По словам главреда RT, CNN в очередной раз выступил как «костыль Госдепа» и фактически вынудил Facebook удалить аккаунт.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов, RT

Facebook заблокировал страницы одного из проектов телеканала RT — Maffick Media. Об этом сообщила в понедельник, 18 февраля, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. По ее словам, это было сделано после жалобы телекомпании CNN.

— CNN в очередной раз выступил как правая рука, левая рука, нога, костыль Госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил также. CNN даже не скрывает, что они сделали свое, так называемое расследование, точнее — такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом, — заявила, комментируя произошедшее главред RT.

По словам Симоньян, CNN фактически вынудил Facebook удалить аккаунт. Администрация соцсети могла бы этого не делать, но она так напугана, что ее в очередной раз обвинят в помощи русским в их якобы вмешательстве в выборы, что просто мгновенно удалила аккаунт, у которого было четыре миллиона подписчиков и 2,5 миллиарда просмотров видео. При этом никаких претензий ни к видео, ни вообще к контенту канала у Facebook не было и нет.

— Очевидно, что дальше будет только хуже, никто уже даже не пытается верить ни в какую свободу и даже говорить ни о какой свободе. Это уже просто открытое геополитическое противостояние, в котором медийные площадки — наши привычные, любимые многими медийные площадки — выступают настоящим, абсолютным орудием, — считает Маргарита Симоньян.

Как ранее сообщал Пятый канал, а конце прошлого года в ответ на многочисленные статьи иностранных СМИ о телеканале RT Маргарита Симоньян «торжественно поклялась» на своей странице в Facebook и впредь «раздражать, пугать и злить мейнстримный истеблишмент».

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