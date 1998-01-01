Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ главу Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующий указ президента России опубликован в понедельник, 18 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что документ вступает в силу со дня его подписания главой государства.
Глава Петербурга включен в состав Совета Безопасности РФ
Соответствующий указ Владимира Путина опубликован на сайте правовой информации РФ.
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
Читайте такжеПятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 19:11
- «Это просто пиар» — друг рэпера Саши Скула о его «смерти»
- 19:01
- «Женщина кричит»: Полыхает квартира в жилом доме в Ленинградской области
- 18:52
- Видео: Прораб рассказал, как спасал людей во время обрушения в ИТМО
- 18:40
- «Выгнать немедленно!» Жириновский припомнил Сергею Лазареву слова про Крым
- 18:27
- «Это неприемлемо!» — жители блокадного Ленинграда о публикации в испанской газете
- 18:13
- «Нравственный сифилис» — Милонов о запрете творчества Шнурова в России
- 18:07
- Видео: «Дождь» в тоннеле зеленой ветки петербургского метрополитена
- 18:02
- Глава Петербурга включен в состав Совета Безопасности РФ
- 17:55
- В ЕС обозначили срок введения санкций из-за инцидента в Керченском проливе
- 17:38
- Репортаж: Авторский способ очистки инсулина придумали петербургские ученые
- 17:30
- Видео: Российский лимузин Aurus представили на выставке в ОАЭ
- 17:27
- Видео: Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»
- 17:14
- В сети сообщили о смерти звезды Versus Саши Скула
- 16:59
- Елена Беркова опубликовала фото с потенциальным избранником
- 16:56
- «Памятуя былые времена»: зачем Великобритания «кричит» о российской угрозе
- 16:40
- Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций США
- 16:34
- Россияне смогут увидеть суперлуние в ночь на 19 февраля
- 16:25
- Жилой комплекс на западе Москвы затопило кипятком
- 16:15
- «Дети проснулись и плакали» — как Аршавин забрал внедорожник у жены
- 15:57
- В сирийском Идлибе прогремели два взрыва — есть жертвы
Новости СМИ2
Новости Лентаинформ
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Забыли пароль?
Новости канала
И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!
Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!
Цифры дня
«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!
9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».
Пресса о компании
Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards
Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.