Глава Петербурга включен в состав Совета Безопасности РФ

Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности РФ главу Санкт-Петербурга Александра Беглова. Соответствующий указ президента России опубликован в понедельник, 18 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что документ вступает в силу со дня его подписания главой государства.

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