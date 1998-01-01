Как вылечить насморк без аптечных лекарств — надежный лайфхак

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Приближение весны не отменяет высокую степень риска подхватить простуду. Пятый канал подскажет отличный способ быстро победить насморк, не прибегая к фармацевтическим препаратам.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Вместе с весенней оттепелью к нам приближаются лужи и неприятные пронизывающие ветра. Подхватить простуду в таких условиях — проще простого, но порой так не хочется тратиться на дорогостоящие лекарства! Не волнуйтесь — Пятый канал поделится лайфхаком, который не нанесет серьезного урона семейному бюджету!

Этот способ поможет не только в борьбе с легким насморком — средство будет эффективным подспорьем даже в борьбе с гайморитом. Также этот лайфхак принесет пользу при лечении нарывов.

Состав чудодейственного средства очень прост — понадобится бутылка водки и две столовые ложки березовых почек. Засыпьте их в емкость со спиртным и отправьте получившуюся смесь в темное место, чтобы она настоялась. Готовый раствор должен приобрести коричневый оттенок и напоминать по цвету слабо заваренный чай.

В приготовленном настое смочите марлю. Если марлевого полотна под рукой не оказалось — можно заменить его бинтом, сложенным в несколько слоев. Пропитанную ткань положите на целлофановую пленку — отлично подойдет как обычный фасовочный пакет, так и отрезок специальной пищевой пленки. Получившийся компресс приложите ко лбу. Обратите внимание на то, что лечебная повязка должна полностью закрывать люб и немного заходить на виски. Сверху наденьте шерстяную шапку и оставьте эту конструкцию на ночь. Самая приятная часть лайфхака начнется на следующее утро — после снятия компресса полдня нельзя выходить на улицу.

Освободившееся время можно посвятить домашним хлопотам — например, смастерить простую систему автоматического полива комнатных растений.

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