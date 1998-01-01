Жители Курил хотят остаться в составе Российской Федерации

Курилы — российские острова. Именно так высказались жители Сахалинской области, которые приняли участие в опросе-референдуме. Он проходил в течение недели на территории островов и охватил более семи с половиной тысячи человек. Абсолютное большинство — это 96% — заявили, что передавать территорию Японии нельзя. Напомню, вопрос по Курильским островам Владимир Путин обсуждал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на последней январской встрече, которая проходила в Москве.

Ранее Пятый канал сообщал, что жителей Курил опрашивают, нужно ли отдавать острова Японии.