Видео: Как выглядит дом, где жил Пушкин с супругой после венчания

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Деревянная дача Анны Китаевой, где Александр Сергеевич провел первые месяцы супружества вместе с молодой женой, за 190 лет не претерпела никаких изменений.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости/ Владимир Вдовин

В это трудно поверить, но деревянная дача Анны Китаевой — единственный пушкинский дом, который дошел до нашего времени в своем историческом состоянии и совершенно не пострадал ни от времени, ни от варваров. Именно тут Александр Пушкин и Наталья Гончарова провели первые месяцы свой совместной жизни — с мая по конец октября 1831 года. Время здесь молодые супруги проводили тихо, но весело.

Утренние часы Александр Сергеевич обязательно посвящал работе — на этой даче родились «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Сказка о царе Салтане» и даже письмо Онегина к Татьяне. А обстановка в доме сохранилась точно такой, какой ее описывали бывавшие здесь Гоголь и Смирнова-Россет.

А Наталья Николаевна в будуаре этого дома наряжалась на первый бал в царском дворце, куда ее лично пригласила императрица. Тогда Гончарова по совету супруга надела костюм жрицы храма бога Аполлона — и Николай I объявил ее первой дамой бала.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, почему во дворце графа Строганова нет портрета его первой жены.

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