Поклонница 64-летнего Серова предложила певцу жениться на ней — фото

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Женщина пришла на концерт своего любимого исполнителя в свадебном платье.

Фото, видео: Instagram @alex_serov54

Поклонница певца Александра Серова пришла на его концерт в свадебном платье и прямо со сцены предложила артисту жениться на ней. Об этом сообщает StarНit.

64-летний Серов пообещал подумать над предложением фанатки, которая оказалась 43-летней сотрудницей МВД. После окончания выступления артиста, женщина попыталась еще раз поговорить с певцом, но не успела — он скрылся в гримерке.

Отмечается, что недавно поклонница обратилась за помощью к журналисту Андрею Малахову, рассказав на одной из передач о своих чувствах к Александру Серову. Сам же певец продолжает игнорировать женщину.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк, в свою очередь, утверждает, что беременна от артиста.

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