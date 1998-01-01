Поклонница певца Александра Серова пришла на его концерт в свадебном платье и прямо со сцены предложила артисту жениться на ней. Об этом сообщает StarНit.

64-летний Серов пообещал подумать над предложением фанатки, которая оказалась 43-летней сотрудницей МВД. После окончания выступления артиста, женщина попыталась еще раз поговорить с певцом, но не успела — он скрылся в гримерке.

Отмечается, что недавно поклонница обратилась за помощью к журналисту Андрею Малахову, рассказав на одной из передач о своих чувствах к Александру Серову. Сам же певец продолжает игнорировать женщину.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывшая звезда ток-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк, в свою очередь, утверждает, что беременна от артиста.