Почему россияне стали реже жениться и разводиться

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Количество зарегистрированных брачных союзов уменьшилось на 21% с 2013 года.

Фото: TASS / PA Images

Граждане РФ стали значительно реже заключать браки за последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.

По информации ведомства, в 2018 году свои отношения зарегистрировали около 960 тысяч пар, в то время как в 2013 году этот показатель превышал отметку в 1,2 миллиона. Таким образом, сокращении составило 21%.

По информации RT, эта тенденция связана с демографическими кризисом 1990-х годов.

— Нынешние молодые люди родились, когда у нас был колоссальный провал по рождаемости. Соответственно, сегодня мужчин и женщин просто физически меньше, — отмечают специалисты.

Ранее Пятый канал сообщал, что Минюст предложил переложить содержание детей-студентов на плечи родителей.

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