Видео: Шойгу проверил учебные заведения Минобороны в Петербурге

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 февраля, проинспектировал Суворовское училище в Петербурге. В Северную столицу глава военного ведомства прибыл в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа. Шойгу проверяет, как идет реализация программы развития довузовских образовательных учреждений Миноброны.

Основное внимание он уделил спортивному воспитанию. Гостям показали спортзал и бассейн. В присутствии Сергея Шойгу торжественно открыли и шахматный клуб. В числе проверяющих оказался и знаменитый гроссмейстер — на его присутствие министр обратил особое внимание суворовцев.

Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры и оставил автограф на одной из досок для музея шахматного клуба. Министр обороны провел рабочее совещание, на котором обсудил с сотрудниками новые подходы к развитию физкультуры и спорта в довузовских военных образовательных учреждениях.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шойгу поставил генералам новые задачи для борьбы с вероятным противником.