Увеличилось число жертв аварии с автобусом под Ростовом

Шесть человек погибли в аварии на федеральной трассе «Дон» в Ростовский области, еще семеро пострадали. Детей среди погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

Пассажирский микроавтобус столкнулся с самосвалом «КАМАЗ» дорожной службы в районе города Шахты. В ДТП также пострадал легковой автомобиль. Судя по опубликованным фотографиям с места, пассажирский Mercedes предположительно протаранил грузовик, стоящий в крайней левой полосе. В микроавтобусе, который следовал по маршруту «Ростов-Миллерово», находились 14 человек и водитель, он и два пассажира скончались на месте. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о трех погибших в ДТП в Ростовской области.