Дождем, градом и птицей: новый вертолетный двигатель прошел серию испытаний

Вертолетный двигатель ТВ7-117В успешно прошел испытания на прочность, сообщает РИА Новости. Устройство, которое планируют устанавливать на Ми-38, проверили в условиях дождя и града, а также на защиту от попадания птиц.

В работающий на скорости 84 метра в секунду ТВ7-117В произвели последовательные выстрелы градом к оси двигателя, а также птицей весом 1,85 килограмм. Защита двигателя выдержала попадание.

Турбины для летных устройств необходимо испытывать на «птицестойкость» — попадание птицы в двигатель может привести к серьезной поломке. Так, в апреле 2018 года, Пятый канал рассказывал об аварии — учебному самолету Л-39 пришлось совершить жесткую посадку из-за птицы, попавшей в двигатель на высоте 200 метров.