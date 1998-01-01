В Санкт-Петербрге загорелось складское помещение в Московском районе, 20 февраля. Изначально очевидцы в социальных сетях сообщили о возгорании в магазине детской обуви.

Пожар возник на Заставской улице. Из-за задымления из соседних офисов эвакуировали несколько человек. Все в округе окутало густым дымом, запах гари чувствуется на Московском проспекте. На место прибыли несколько пожарных расчетов. Данные о пострадавших и причинах возгорания пока не поступали.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в высотке на Обводном канале в Петербурге.