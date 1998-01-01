Двоих жителей Петербурга подозревают в развратных действиях в отношении девочки

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Оба 18-летних мужчины задержаны и сейчас дают показания.

Фото: www.globallookpress.com

В Петербурге задержаны двое 18-летних мужчин по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летней девочки.

Как стало известно Пятому каналу, преступление было совершено в квартире одного из домов на Гражданском проспекте 18 февраля.

Один из задержанных был ранее судим и является безработным, второй — учащийся колледжа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в Курской области обвиняемый в изнасиловании и убийстве ребенка показал место, где прятал его тело.

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