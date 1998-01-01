Видео: Путин встретился с президентом ФИФА и наградил его орденом Дружбы

, 21:46 Эфирная новость 21

Президент РФ с Джанни Инфантино говорили об успешно прошедшем Чемпионате мире по футболу и дальнейшем сотрудничестве.

Фото, видео: ТАСС / Алексей Никольский, Пятый канал

Теплые чувства к петербуржцам в частности и к россиянам в целом продемонстрировал президент ФИФА Джанни Инфантино. В среду, 20 февраля, в Кремле он встретился с Владимиром Путиным. Они говорили об успешно прошедшем Чемпионате мира по футболу-2018 и о будущих спортивных баталиях на самом высоком уровне.

— Это очень важно не только для нашей страны, то мероприятие, которое было проведено, прежде всего важно для молодых людей, для подрастающего поколения, потому что люди приобщаются к спорту. Сейчас перед нами стоит другая задача: использовать все, что было сделано к Чемпионату мира, использовать эффективно, — отметил президент России.

Большое спасибо. Это только начало, мы здесь для того, что обсудить наследие Чемпионата мира и наше дальнейшее взаимодействие, — ответил Инфантино.

На встрече Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении Инфантино орденом Дружбы Российской Федерации.

Ранее Пятый канал сообщал о встрече Владимира Путина с главой «Ростелекома» Михаилом Осеевским, в ходе которой президенту России было доложено о подключении к скоростному интернету девяти тысяч российских больниц и поликлиник, на очереди — 40 тысяч школ.

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